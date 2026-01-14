Grande Fratello scatta il toto-nomi | chi può sostituire Alfonso Signorini

Il Grande Fratello è al centro di speculazioni sulla possibile sostituzione di Alfonso Signorini, che si è auto-sospeso in seguito alle accuse di Fabrizio Corona. La decisione sulla messa in onda e la conduzione del reality rimane incerta, con nessuna comunicazione ufficiale sulle date. Mentre il programma potrebbe essere rinviato o confermato per la primavera, l’attenzione si concentra sui possibili nomi che potrebbero prendere il suo posto.

Non c'è ancora nessuna data, potrebbe anche saltare così come andare in onda regolarmente in primavera: il reality per eccellenza della tv italiana, il Grande Fratello, non avrà alla sua conduzione Alfonso Signorini che qualche settimana fa ha deciso di auto-sospendersi dopo le accuse fatte da Fabrizio Corona nei suoi confronti e dalle quali si sta difendendo come ha già fatto davanti alla Procura di Milano dopo tre ore di spontanea deposizione. Impazza il toto-nomi. Chi potrebbe, dunque, sostituirlo? Secondo quanto appreso dall' AdnKronos sono soprattutto tre, e tutti femminili, i nomi eccellenti per sostituire Signorini che era stato designato inizialmente per condurre la prossima edizione.

