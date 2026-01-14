Ancona riconosciuta comune Plastic Free per il terzo anno consecutivo

Ancona è stata nuovamente riconosciuta come Comune Plastic Free, ottenendo il premio per il terzo anno consecutivo dall’associazione Plastic Free Onlus. Questo riconoscimento testimonia l’impegno della città nella riduzione della plastica monouso e nella promozione di pratiche sostenibili. La certificazione evidenzia l’attenzione di Ancona verso la tutela dell’ambiente e l’importanza di iniziative concrete per un territorio più sostenibile.

ANCONA – Ancona conquista per il terzo anno consecutivo il riconoscimento di Comune Plastic Free, attribuito dall’associazione Plastic Free Onlus. Il premio è assegnato ai Comuni che si distinguono per azioni concrete contro l’abbandono dei rifiuti e per iniziative che promuovono comportamenti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Leggi anche: Ambiente, “Comune Plastic Free 2026”: candidature entro il 30 novembre Leggi anche: “Plastic free 2025": Favara è l'unico comune agrigentino che ha ottenuto il riconoscimento Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Ancona, Comune: "Plastic Free" per il secondo anno - La città di Ancona si conferma Comune "Plastic Free" per la raccolta e il riciclo dei rifiuti anche per l’anno... ilrestodelcarlino.it Ancona comune Plastic Free 2025, per il secondo anno - La città di Ancona si conferma Comune Plastic Free per la raccolta e il riciclo dei rifiuti anche per l'anno 2025: l'annuncio ieri a Montecitorio alla presenza di Mauro Rotelli, presidente della ... ansa.it Ancona, 198 chili di rifiuti in una giornata ‘Plastic free’ - up straordinario a Collemarino, nell’area tra il parcheggio e la spiaggia, con un’attenzione particolare alla duna costiera. ilrestodelcarlino.it Domani alle 18 al Ridotto delle Muse sarà conferito a Gregory Kunde il Franco Corelli Award 2026, prestigioso riconoscimento istituito dal Comune di Ancona e dalla Fondazione Teatro delle Muse. Ingresso gratuito con prenotazione qui x.com Vi ricordiamo che domani alle 18 al Ridotto delle Muse sarà conferito a Gregory Kunde il Franco Corelli Award 2026, prestigioso riconoscimento istituito dal Comune di Ancona e dalla Fondazione Teatro delle Muse. Ingresso gratuito con prenotazione ob facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.