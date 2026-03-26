A Natale 2026 arriverà una nuova serie televisiva dedicata a Harry Potter, che rappresenta il ritorno alla scuola di magia di Hogwarts attraverso un adattamento televisivo. La produzione mira a ricostruire l’intero universo narrativo creato dall’autrice, offrendo ai fan un’ulteriore versione delle avventure del famoso mago. La serie sarà trasmessa durante le festività natalizie, secondo le informazioni ufficiali.

La serie di Harry Potter (in arrivo a Natale 2026) segna il ritorno a Hogwarts con un nuovo adattamento televisivo che punta a riportare sullo schermo l’intero universo creato da J. K. Rowling. Le prime immagini e il trailer ufficiale diffusi da HBO hanno già acceso il dibattito tra gli appassionati. Il teaser mostra alcuni dei momenti più iconici del primo capitolo, Harry Potter e la Pietra Filosofale: la lettera di ammissione a Hogwarts, il passaggio dal binario 9 e ¾ e l’ingresso nella scuola di magia. L’obiettivo dichiarato della produzione è quello di offrire una trasposizione più fedele ai romanzi rispetto alla saga cinematografica realizzata da Warner Bros tra il 2001 e il 2011. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Harry Potter torna a Hogwarts, la nuova serie tv a Natale 2026

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