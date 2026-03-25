Il primo trailer della serie HBO dedicata a Harry Potter è stato pubblicato online, mostrando il nuovo protagonista Dominic McLaughlin e alcune scene ambientate a Hogwarts. Nel video, si vede Harry incontrare Hagrid e intraprendere il percorso verso la scuola di magia. La clip fornisce le prime immagini di questa produzione, che riprende l’universo creato dalla saga originale.

Lo abbiamo atteso a lungo e finalmente il primo trailer è approdato in rete offrendo un primo sguardo alla nuova versione del magico mondo di Hogwarts e al nuovo protagonista Dominic McLaughlin. Finalmente l'attesa è finita. Il primo trailer della serie HBO Harry Potter è stato pubblicato permettendo ai numerosi fan di gettare un primo sguardo sulla nuova versione del magico universo nato dalla penna di J.K. Rowling che approderà sul piccolo schermo durante le festività natalizie. Cosa mostra il primo trailer della serie tratta dai romanzi di J.K. Rowling Nel primo trailer dello show si vede Harry bullizzato dai compagni mentre la zia agli ricorda che non ha nulla di speciale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Harry Potter incontra Hagrid e arriva a Hogwarts nel primo trailer della serie HBO

Articoli correlati

Harry Potter, ora sappiamo quando esce il primo trailer della serie HBOWarner e HBO hanno diffuso in rete una nuova immagine del protagonista in divisa da Quidditch e con il celebre numero 7, ma ha anche rivelato quando...

Leggi anche: Harry Potter, il ritorno a Hogwarts è ufficiale: HBO svela la prima immagine della serie

Contenuti utili per approfondire Harry Potter

Harry Potter incontra Hagrid e arriva a Hogwarts nel primo trailer della serie HBOLo abbiamo atteso a lungo e finalmente il primo trailer è approdato in rete offrendo un primo sguardo alla nuova versione del magico mondo di Hogwarts e al nuovo protagonista Dominic McLaughlin. movieplayer.it

Harry Potter, ecco il primo trailer della serie tv che uscirà a NataleHbo ha diffuso il primo trailer ufficiale della nuova serie di 'Harry Potter', offrendo ai fan un primo sguardo alla Hogwarts che farà da sfondo al reboot ... leggo.it