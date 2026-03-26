Harry Potter in anticipo | la serie HBO debutterà a Natale 2026

La serie televisiva ispirata a Harry Potter prodotta da HBO sarà trasmessa a partire da Natale 2026. La produzione, annunciata di recente, prevede una messa in onda anticipata rispetto ad altri progetti simili. La scelta di programmare il debutto durante le festività natalizie indica una strategia di lancio con obiettivi di grande visibilità. La data di uscita è stata comunicata ufficialmente dalla casa di produzione.

«Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi». Più che una citazione di maniera, la battuta di Tancredi nel Gattopardo sembra scritta apposta per raccontare l’operazione orchestrata da HBO con la serie tv di Harry Potter. Perché Hogwarts, in fondo, non è mai esistita – e tuttavia ci siamo stati tutti. Ci siamo stati a undici anni, aspettando una lettera che non sarebbe mai arrivata, convinti però – per qualche ragione inspiegabile – che potesse farlo davvero. È questo a rendere Harry Potter diverso da qualsiasi altro franchise: non è soltanto una storia, ma un ricordo collettivo. E i ricordi, si sa, sono la materia più pericolosa da riscrivere. 🔗 Leggi su Open.online

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Il momento che tutti aspettavamo è finalmente arrivato: HBO ha rilasciato il primo trailer ufficiale della serie dedicata a Harry Potter! E c'è anche la data di uscita x.com