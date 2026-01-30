HBO sposta al 2027 la data di debutto della serie tv tratta dai libri di J.K. Rowling. La prima stagione arriverà all’inizio del prossimo anno, ma la data precisa non è ancora stata ufficializzata. La piattaforma ha deciso di restringere la finestra di uscita, lasciando i fan in attesa di ulteriori dettagli.

Lo show tv tratto dai libri della scrittrice britannica J.K. Rowling dovrebbe debuttare sul piccolo schermo nei primi mesi del prossimo anno. Le riprese della serie Harry Potter stanno proseguendo in Gran Bretagna ma nel frattempo HBO sta programmando l'uscita della prima stagione e ha iniziato a restringere i piani per il lancio dei primi episodi sul piccolo schermo. La produzione aveva già confermato che la serie sarebbe arrivata su HBO Max nel 2027 ma non era ancora chiaro in quale periodo dell'anno Harry Potter, Ron Weasley e Hermione Granger sarebbero tornati a Hogwarts dalla stazione di King's Cross. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Harry Potter, HBO restringe la finestra di uscita della serie: la prima stagione debutterà all’inizio del 2027

Approfondimenti su Harry Potter Serie

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Harry Potter Serie

Harry Potter, HBO restringe la finestra di uscita della serie: la prima stagione debutterà all’inizio del 2027Lo show tv tratto dai libri della scrittrice britannica J.K. Rowling dovrebbe debuttare sul piccolo schermo nei primi mesi del prossimo anno. movieplayer.it

Harry Potter: la rosa degli showrunner si restringe a tre nomi, la serie sta per diventare realtàCome annunciato lo scorso aprile, Warner Bros. Discovery è pronta a reimmaginare il franchise di Harry Potter sul suo servizio di streaming, Max. Questa nuova rivisitazione della serie di libri ... movieplayer.it

Abbiamo sempre detto 2027. Direi che, per restringere un po' il campo, si tratta dell'inizio del 2027. E ora mi chiederete: significa gennaio, febbraio, marzo, aprile Non siamo pronti a dirlo. Dirò inizio 2027". Le riprese della nuova serie di Harry Potter continua - facebook.com facebook