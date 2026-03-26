Harry Potter fan divisi dal trailer del reboot | Non sa di niente Ho pianto tre volte

Il primo trailer del reboot della serie di Harry Potter, che sarà trasmesso a dicembre su HBO Max, ha generato reazioni contrastanti tra i fan. Alcuni hanno espresso entusiasmo per il nuovo adattamento, mentre altri si sono detti completamente indifferenti. Tra i commenti sui social, ci sono utenti che hanno affermato che il trailer non trasmette nulla e altri che hanno condiviso di aver pianto più volte guardandolo.

Ha diviso i fan la visione del primo trailer della serie reboot in arrivo a Natale su HBO Max: a fronte di chi ha subito adorato il nuovo adattamento, c'è chi sarebbe rimasto indifferente a quanto visto finora. Per giudicare la serie di Harry Potter in arrivo a Natale 2026 dovremo attenderne la visione, ma il trailer lanciato da HBO ieri ha già polarizzato il giudizio dei fan, suscitando reazioni piuttosto contrastanti. Il trailer della durata di due minuti lanciato nella serata di ieri ha svelato i primi dettagli del nuovo adattamento dell'amata saga di romanzi di J.K. Rowling introducendo rapidamente tutti i personaggi principali... 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Harry Potter, fan divisi dal trailer del reboot: "Non sa di niente", "Ho pianto tre volte" Articoli correlati Harry Potter, David Thewlis non tornerà nel reboot: "A furia di ripeterlo ho la nausea"L'interprete di Remus Lupin si è stancato di parlare dei film dedicati al celebre maghetto inglese e non ha intenzione di tornare nel reboot seriale. James Cameron conquistato da Hamnet: “Ho visto due volte il film e ho pianto ogni volta, più volte"James Cameron ha smesso per un attimo di parlare di tecnologia, mondi digitali e franchise miliardari per raccontare Hamnet, film che continua a... Tutti gli aggiornamenti su Harry Potter Argomenti discussi: Harry Potter serie HBO: trailer ufficiale, trama, cast e data di uscita. Harry Potter torna a Hogwarts per Natale, fan divisiHarry Potter torna a Hogwarts la sera di Natale e il primo trailer che annuncia il debutto della nuova serie di Hbo, adattata fedelmente dai romanzi di J. K. (ANSA) ... ansa.it Harry Potter, fan divisi dal trailer del reboot: Non sa di niente, Ho pianto tre volteHa diviso i fan la visione del primo trailer della serie reboot in arrivo a Natale su HBO Max: a fronte di chi ha subito adorato il nuovo adattamento, c'è chi sarebbe rimasto indifferente a quanto vis ... movieplayer.it