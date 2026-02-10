David Thewlis ha detto basta ai rumor sul reboot di Harry Potter. L’attore, che ha interpretato Remus Lupin, ha spiegato di essere stanco di parlare dei film e non ha intenzione di tornare nel progetto. «A furia di ripeterlo ho la nausea», ha ammesso in modo diretto.

L'interprete di Remus Lupin si è stancato di parlare dei film dedicati al celebre maghetto inglese e non ha intenzione di tornare nel reboot seriale. David Thewlis ne ha abbastanza di Harry Potter. L'attore inglese non ha più voglia di parlare della sua partecipazione ai film ed è nauseato dal quesito ricorrente su un suo possibile ritorno nei panni di Remus Lupin sulla serie in lavorazione per HBO TV. "Sono troppo vecchio per interpretare il mio personaggio originale, e no, non vorrei rifarlo", ha risposto candidamente alla domanda di ScreenTime su un suo ipotetico ritorno. Poi ha rincarato la dose: "Ne ho abbastanza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Harry Potter, David Thewlis non tornerà nel reboot: "A furia di ripeterlo ho la nausea"

Argomenti discussi: L'ex David Thewlis di Harry Potter è stufo di parlare di un possibile ritorno al franchise

Warner Bros. Discovery è entusiasta della nuova serie basata sui libri di #HarryPotter, attualmente in produzione a Londra, E anche l'attore che interpreta il nuovo Draco Malfoy ha detto che ci sorprenderà. Ecco gli ultimi aggiornamenti: - facebook.com facebook