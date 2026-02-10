Harry Potter David Thewlis non tornerà nel reboot | A furia di ripeterlo ho la nausea
David Thewlis ha detto basta ai rumor sul reboot di Harry Potter. L’attore, che ha interpretato Remus Lupin, ha spiegato di essere stanco di parlare dei film e non ha intenzione di tornare nel progetto. «A furia di ripeterlo ho la nausea», ha ammesso in modo diretto.
L'interprete di Remus Lupin si è stancato di parlare dei film dedicati al celebre maghetto inglese e non ha intenzione di tornare nel reboot seriale. David Thewlis ne ha abbastanza di Harry Potter. L'attore inglese non ha più voglia di parlare della sua partecipazione ai film ed è nauseato dal quesito ricorrente su un suo possibile ritorno nei panni di Remus Lupin sulla serie in lavorazione per HBO TV. "Sono troppo vecchio per interpretare il mio personaggio originale, e no, non vorrei rifarlo", ha risposto candidamente alla domanda di ScreenTime su un suo ipotetico ritorno. Poi ha rincarato la dose: "Ne ho abbastanza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
