Harry Potter David Thewlis non tornerà nel reboot | A furia di ripeterlo ho la nausea

Da movieplayer.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

David Thewlis ha detto basta ai rumor sul reboot di Harry Potter. L’attore, che ha interpretato Remus Lupin, ha spiegato di essere stanco di parlare dei film e non ha intenzione di tornare nel progetto. «A furia di ripeterlo ho la nausea», ha ammesso in modo diretto.

L'interprete di Remus Lupin si è stancato di parlare dei film dedicati al celebre maghetto inglese e non ha intenzione di tornare nel reboot seriale. David Thewlis ne ha abbastanza di Harry Potter. L'attore inglese non ha più voglia di parlare della sua partecipazione ai film ed è nauseato dal quesito ricorrente su un suo possibile ritorno nei panni di Remus Lupin sulla serie in lavorazione per HBO TV. "Sono troppo vecchio per interpretare il mio personaggio originale, e no, non vorrei rifarlo", ha risposto candidamente alla domanda di ScreenTime su un suo ipotetico ritorno. Poi ha rincarato la dose: "Ne ho abbastanza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

harry potter david thewlis non torner224 nel reboot a furia di ripeterlo ho la nausea

© Movieplayer.it - Harry Potter, David Thewlis non tornerà nel reboot: "A furia di ripeterlo ho la nausea"

Approfondimenti su Harry Potter Remus Lupin

Harry Potter report conferma visita di JK Rowling sul set del reboot HBO

Harry Potter, le stagioni della serie reboot arriveranno a breve distanza l’una dall’altra: ecco perché

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Harry Potter Remus Lupin

Argomenti discussi: L’ex David Thewlis di Harry Potter è stufo di parlare di un possibile ritorno al franchise; David Thewlis di Harry Potter ritorna per le serie TV della HBO; La roadmap di PUBG eSports 2026 rivela importanti aggiornamenti; Samsung Galaxy S26 Ultra: specifiche, caratteristiche e data di rilascio.

harry potter david thewlisHarry Potter, David Thewlis non tornerà nel reboot: A furia di ripeterlo ho la nauseaL'interprete di Remus Lupin si è stancato di parlare dei film dedicati al celebre maghetto inglese e non ha intenzione di tornare nel reboot seriale. movieplayer.it

harry potter david thewlisDavid Thewlis è stufo delle domande su un suo possibile ritorno nel franchise di Harry PotterDavid Thewlis chiarisce perché non tornerà in Harry Potter o nella serie HBO: troppo vecchio per Lupin e stanco di parlarne. cinefilos.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.