House of the Dragon 3 HBO rivela il mese di uscita – Foto
HBO ha annunciato che la terza stagione di House of the Dragon arriverà a luglio, dopo aver ritardato la produzione a causa di problemi di budget. La serie, spin-off di Il Trono di Spade, riprende le storie di Westeros con nuovi conflitti tra i Targaryen e altre casate. Le riprese sono state completate di recente, e i fan attendono con entusiasmo il ritorno delle avventure di Daemon e Rhaenyra. La data ufficiale di uscita è stata comunicata tramite un teaser pubblicato sui social.
House of the Dragon, primo spinoff de Il Trono di Spade, sta per tornare sul piccolo schermo e porterà con sé nuovi scontri tra le due fazioni. La terza stagione di House of the Dragon arriverà tra pochi mesi sul piccolo schermo. In un'immagine pubblicata sui profili social, è apparso il mese di uscita della serie prequel de Il Trono di Spade. Il primo spinoff tornerà nell’estate del 2026, come riportato dal sito, e porterà con sé nuove battaglie e nuovi scontri tra le due fazioni. “Sono molto contenti, ed è una cosa molto bella da sentire” ha proseguito Condal annunciando anche degli importanti passi avanti nella scrittura della quarta stagione di House of the Dragon. 🔗 Leggi su 2anews.it
