Il primo trailer della nuova serie di HBO Max ispirata alla saga di Harry Potter ha attirato numerosi commenti, molti dei quali critici nei confronti dell’attore scelto per interpretare il personaggio di Piton. Le reazioni si sono concentrate principalmente sui social media, senza aver ancora avuto modo di vedere l’intera produzione. La serie, basata sui libri di J.K. Rowling, è attesa per una data di uscita ancora non comunicata.

Da qui una semplice obiezione: è il caso di dare addosso a questa serie e a questo attore solo per aver visto un suo fermo immagine all'interno del trailer? La risposta è ovvia: no. Anche perché, da che mondo è mondo, sarebbe il caso prima di valutare l'interpretazione e la confezione del prodotto e solo dopo esprimersi. Invece, niente: in questo mondo dominato dall'urgenza di dire la propria sempre e comunque, anche senza aver visto quello di cui si sta parlando, molti hanno deciso che Paapa Essiedu sia il nemico contro il quale scagliarsi semplicemente perché dotato di connotati diversi da quelli descritti da Rowling nei libri e trasposti al cinema dove, ricordiamo, a interpretare il professor PitonSnape era il grande Alan Rickman. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Harry Potter: basta con le critiche al nuovo Piton senza prima aver visto la serie

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