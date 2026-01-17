Questi ragazzi morendo hanno vinto Lo Stato ha vinto Noi abbiamo vinto

Queste parole esprimono il dolore e l’onore di chi ha perso la vita per difendere la legalità. Con occhi lucidi e voce tremante, si rende omaggio a chi ha sacrificato tutto, ricordando che il loro sacrificio è un segno di vittoria per lo Stato e per tutti noi. Un momento di riflessione sobria, dedicato a chi ha dato la vita per un ideale di giustizia e legalità.

