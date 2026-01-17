Questi ragazzi morendo hanno vinto Lo Stato ha vinto Noi abbiamo vinto
Queste parole esprimono il dolore e l’onore di chi ha perso la vita per difendere la legalità. Con occhi lucidi e voce tremante, si rende omaggio a chi ha sacrificato tutto, ricordando che il loro sacrificio è un segno di vittoria per lo Stato e per tutti noi. Un momento di riflessione sobria, dedicato a chi ha dato la vita per un ideale di giustizia e legalità.
Occhi lucidi, viso rigato dalle lacrime, voce tremante ma desiderosa di raccontare, rendere onore a chi è caduto per la difesa della legalità. A margine dello spettacolo teatrale “Svegliami quando settembre finisce” dedicato al sacrificio dei finanzieri Sottile, De Falco e Perissinotto, andato in scena ieri, venerdì 16 gennaio al teatro don Bosco di San Pietro Vernotico, il comandante della Guardia di Finanza Emilio Fiora, il vicario del questore Vincenzo Zingaro e un collega dei tre, Edoardo Roscica, hanno fornito la loro testimonianza su quella tragica notte. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
