Bearman sconvolto dalla novità Ferrari vedendo da dietro la SF-26 di Hamilton | Che c… succede?
Durante i test in Bahrain, l’ultima Ferrari SF-26 ha attirato l’attenzione per un dettaglio insolito: un’ala posteriore rotante che si ribalta in rettilineo. Bearman, presente sulla pista, si è mostrato sconvolto dalla scena, esclamando: “Che c’è succede?”. La novità ha sorpreso molti, considerando che nessuno si aspettava questa tecnologia. La scoperta ha aperto nuovi interrogativi sulla strategia tecnica della scuderia di Maranello.
