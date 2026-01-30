Hamilton non ha dubbi sulla Ferrari SF-26 dopo il miglior tempo nei test F1 | È più divertente

Nei test di Barcellona, la Ferrari SF-26 ha dimostrato di essere veloce e affidabile. Lewis Hamilton ha fatto il miglior tempo e si è detto più divertito rispetto alle scorse stagioni. La scuderia italiana si prepara a tornare in pista con una vettura che promette bene.

Nei test F1 2026 a Barcellona la Ferrari SF-26 macina km e Hamilton fa il miglior tempo: "Più divertente". Cosa cambia e cosa aspettarsi in Bahrain.

