Hamilton non ha dubbi sulla Ferrari SF-26 dopo il miglior tempo nei test F1 | È più divertente

Nei test di Barcellona, la Ferrari SF-26 ha dimostrato di essere veloce e affidabile. Lewis Hamilton ha fatto il miglior tempo e si è detto più divertito rispetto alle scorse stagioni. La scuderia italiana si prepara a tornare in pista con una vettura che promette bene.

Lewis Hamilton debutta sulla Ferrari SF-26: test a Fiorano

Lewis Hamilton ha effettuato un test sulla Ferrari SF-26 a Fiorano, segnando un momento di interesse nel mondo della Formula 1.

F1, ecco la Ferrari SF-26: tanto bianco sulla macchina, Hamilton il primo a guidarla Live

Presentiamo la Ferrari SF-26, la vettura che segna l'inizio di un nuovo ciclo regolamentare per la Scuderia.

Hamilton, chi è il nuovo ingegnere di pista: la Ferrari punterebbe su Luca Diella. SF-26, ecco come suona il motoreDopo che la Ferrari ha tolto ad Adami il ruolo di ingegnere di pista ad Hamilton, ecco chi potrebbe essere il successore dell'ex campione del mondo ... sport.virgilio.it

