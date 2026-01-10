Rinviata per il maltempo la Messina Half Marathon 2026

A causa delle condizioni meteorologiche avverse, la Messina Half Marathon 2026 prevista per domenica mattina è stata annullata dal Comune di Messina con ordinanza sindacale. La manifestazione, che comprendeva anche la corsa denominata

La “Messina Half Marathon” non si svolgerà domenica mattina. A seguito del perdurare delle avverse condizioni meteo, il Comune di Messina ha disposto - tramite ordinanza sindacale - l'annullamento dell’intera manifestazione sportiva, che prevedeva, oltre alla cosiddetta “Eufemio da Messina” di 21. 🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

