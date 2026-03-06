Antico manoscritto restituito all’Archivio di Stato di Salerno

I carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Perugia hanno restituito un antico manoscritto all’Archivio di Stato di Salerno. L’operazione si è conclusa con il ritrovamento e il rientro del documento, che era stato sottratto in passato. Il manoscritto, di rilevante valore storico, è stato consegnato alla sede archivistica dopo un’indagine che ha portato all’identificazione del suo proprietario.

Tempo di lettura: < 1 minuto I carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Perugia hanno restituito al direttore dell'Archivio di Stato di Salerno, Salvatore Amato, un prezioso manoscritto databile tra il XVI ed il XVII secolo, individuato lo scorso 3 febbraio su un banco ambulante del mercato mensile dell'antiquariato di Campello sul Clitunno, i cui proprietari, sottoposti ad indagini, si presumono innocenti. Il documento è stato riconosciuto, a seguito degli accertamenti svolti dai militari specializzati del Tpc insieme al personale della Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Umbria, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Spoleto, quale bene appartenente all'Archivio di Stato di Salerno, dal quale sarebbe stato sottratto in epoca imprecisata.