Heated Rivalry ha fatto impazzire tutti? la popolarità della serie sorprende anche Anderson Cooper

Lo show tratto dai libri di Rachel Reid è diventato un fenomeno in tutto il mondo e durante la diretta della CNN del 31 dicembre sono stati compiuti degli esilaranti commenti. Durante la diretta della CNN per festeggiare l'arrivo del 2026, Anderson Cooper e Andy Cohen hanno citato più volte Heated Rivalry, la serie canadese diventata un fenomeno mondiale. I momenti, diventati virali online, sono stati commentati anche dalla scrittrice Rachel Reid e da Robbie G.K., uno degli interpreti dello show. Il fenomeno Heated Rivalry approda sul Capodanno della CNN Cooper, durante le interazioni con Stephen Colbert e Belinda Carlisle, si è reso conto in prima persona dell'impatto avuto dalla serie sul pubblico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

