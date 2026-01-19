Il film di Josh Safdie, in uscita il 22 gennaio, vede Timothée Chalamet nel ruolo principale, con Gwyneth Paltrow nel cast. In anteprima, è disponibile una clip in cui Chalamet tenta di conquistare Paltrow. Questo nuovo lavoro potrebbe rappresentare una svolta nella carriera dell’attore, offrendo un’ulteriore dimostrazione del suo talento.

Attraverso questo personaggio estremo, lunatico e profondamente egoista, pronto a qualsiasi cosa pur di arrivare dove pensare di meritare - ovvero sul gradino più alto del podio del ping pong mondiale -, Chalamet dimostra non solo la sua versatilità ma anche una certa dose di pazzia perché, come nella scena che potete vedere qui sopra in anteprima a teatro, è evidente che il protagonista di Marty Supreme dia vita a momenti di lucidità e di sconsiderevole stravaganza sulla falsariga del Jordan Belford interpretato da Leonardo DiCaprio in quel capolavoro di The Wolf of Wall Street. In questo senso, la performance di Chalamet in Marty Supreme è molto dicapresca perché è estrema, tracotante, espressiva, intensa e a tratti disturbante così come dovrebbero essere le performance che si vedono al cinema. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Marty Supreme: in anteprima la clip in cui Timothée Chalamet prova a fare colpo su Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow ha condiviso la sua esperienza riguardo alle scene di sesso con Timothée Chalamet nel film di Josh Safdie. L’attrice premio Oscar per Shakespeare in Love ha spiegato come ha affrontato le sequenze intime, sottolineando che, pur risultando strane, non sono state imbarazzanti. Ecco alcuni dettagli sulla sua testimonianza e sul metodo adottato durante le riprese.

