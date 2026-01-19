Gwyneth Paltrow ha condiviso la sua esperienza riguardo alle scene di sesso con Timothée Chalamet nel film di Josh Safdie. L’attrice premio Oscar per Shakespeare in Love ha spiegato come ha affrontato le sequenze intime, sottolineando che, pur risultando strane, non sono state imbarazzanti. Ecco alcuni dettagli sulla sua testimonianza e sul metodo adottato durante le riprese.

La star premio Oscar per Shakespeare in Love ha raccontato in che modo ha vissuto le sequenze intime con il collega sul set del film di Josh Safdie. Gwyneth Paltrow ha partecipato ad un Q&A ai San Vicente Bungalows di Santa Monica, in California, e in quell'occasione si è soffermata sulle scene di sesso girate con Timothée Chalamet in Marty Supreme, il suo ultimo film. Tra i due ci sono 23 anni di differenza e anche per questo motivo le riprese di quelle scene avrebbero potuto suscitare imbarazzi ma l'attrice ha spiegato bene ciò che ha provato nel lavorare a quelle sequenze con il collega. Gwyneth Paltrow e le scene di sesso con Timothée Chalamet "Lui aveva 27 o 28 anni, e io ero cinquanta e qualcosa, e . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Marty Supreme, Gwyneth Paltrow: "Le scene di sesso con Timothée Chalamet strane ma non imbarazzanti"

