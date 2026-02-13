Gundam | Jason Clarke si unisce a Sydney Sweeney nel film live-action targato Netflix e Legendary

Jason Clarke si è unito al cast del film live-action di Gundam prodotto da Netflix e Legendary, confermando ufficialmente il suo coinvolgimento dopo settimane di rumors e indiscrezioni.

Il monumentale progetto live-action dedicato a Gundam compie un importante passo avanti. Come riportato in esclusiva da Deadline, l'attore Jason Clarke ( Oppenheimer, Apes Revolution ) è ufficialmente entrato nel cast della pellicola prodotta da Netflix e Legendary Entertainment. Clarke affiancherà i già annunciati protagonisti Noah Centineo ( Black Adam ) e Sydney Sweeney ( Madame Web ), in un'operazione che punta a trasporre sul grande schermo uno dei franchise sci-fi più redditizi della storia. Il film, in sviluppo ormai dal 2021, vede ora al timone il regista e sceneggiatore Jim Mickle, già creatore dell'acclamata serie Sweet Tooth.