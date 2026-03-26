Guerra Usa-Israele-Iran a che punto è l’operazione militare secondo l’IDF

Da thesocialpost.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A circa un mese dall’inizio dell’azione militare condotta da Stati Uniti e Israele contro l’Iran, l’ufficio militare israeliano ha comunicato di aver ottenuto risultati rilevanti sul fronte operativo. Le operazioni sono state condotte con successo e hanno portato a vari interventi sul territorio. La situazione si mantiene tesa, con aggiornamenti continui sulle attività militari delle parti coinvolte.

A quasi un mese dall’avvio dell’operazione militare di Stati Uniti e Israele contro l’ Iran, lo stato maggiore dell’IDF rivendica risultati significativi sul piano operativo. Secondo quanto illustrato dal portavoce internazionale Nadav Shoshani nel corso di un briefing organizzato dall’ambasciata d’Israele in Italia, l’offensiva – iniziata il 28 febbraio – avrebbe già portato alla neutralizzazione della maggior parte dei sistemi di difesa aerea iraniani e alla conquista di una sostanziale superiorità aerea sul territorio. Le operazioni si sono concentrate in una prima fase sulla distruzione delle capacità offensive immediate, in particolare i lanciatori di missili balistici, ridotti – secondo le stime israeliane – fino al 70-90%. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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