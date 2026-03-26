In questa settimana, il programma di attualità internazionale condotto da Antonio Soviero si concentra sulla situazione tra Iran e altri Paesi, analizzando gli ultimi sviluppi nel conflitto e le tensioni in corso. Ospiti ed esperti in studio discutono delle dinamiche militari, delle sanzioni e delle dichiarazioni ufficiali, offrendo un quadro aggiornato sugli eventi e sulle possibili evoluzioni future.

?? Programma settimanale di attualità internazionale condotto da Antonio Soviero. Con ospiti ed esperti in studio, analizza i conflitti che segnano il mondo e ne approfondisce cause, sviluppi e possibili prospettive di pace. Guarda le puntate su Play2000 Guerra e pace Iran, a che punto è la guerra? TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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