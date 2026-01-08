Treni in ritardo e limitazioni nel percorso per un guasto sulla linea ferroviaria

Questa mattina, giovedì 8 gennaio, si sono registrati disagi sulla linea ferroviaria Roma – Formia – Napoli a causa di un guasto che ha causato ritardi e limitazioni nel percorso. La situazione ha interessato i pendolari e i viaggiatori, creando disagi nella circolazione ferroviaria. Le compagnie stanno intervenendo per ripristinare la normalità nel più breve tempo possibile.

La mattinata di oggi, giovedì 8 gennaio, è iniziata nel segno dei disagi per pendolari e viaggiatori della linea Roma – Formia – Napoli. La circolazione dei treni verso la Capitale dalle 6.30 è stata infatti rallentata in prossimità di Latina per un inconveniente tecnico alla linea.

