Cooperazione nella protezione dalle minacce informatiche | rinnovato l’accordo tra Camera dei deputati e Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

La firma di un nuovo accordo tra la Camera dei deputati e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale nasce dalla crescente richiesta di proteggere i sistemi digitali pubblici. La collaborazione si concentra sulla condivisione di informazioni e sulla prevenzione degli attacchi informatici, rafforzando la difesa delle infrastrutture critiche. Entrambe le parti si impegnano a migliorare le strategie di sicurezza per rispondere alle minacce emergenti. Il protocollo rinnova un impegno già avviato nel 2023, puntando a una maggiore tutela dei dati sensibili.

ROMA – La Camera dei Deputati e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale hanno rinnovato oggi il protocollo d’intesa in materia di sicurezza informatica sottoscritto nel 2023. La collaborazione si inserisce in un contesto globale nel quale la minaccia cyber è sempre più sofisticata e in cui la collaborazione e il confronto sulle strategie di rafforzamento della resilienza cibernetica diventano cruciali. In questo scenario, lo scambio di informazioni per il potenziamento dei servizi di gestione e contenimento delle minacce cibernetiche, la realizzazione di sinergie attraverso la definizione di buone pratiche e di formazione continua e aggiornamento professionale specialistico rivestono una straordinaria importanza. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

DIS rinforza la difesa digitale: caccia a esperti HPC, crittografia e cybersicurezza per nuove minacce informatiche.Il DIS ha avviato una nuova campagna di assunzioni per rafforzare la sicurezza digitale del paese, a causa dell'aumento di attacchi informatici sempre più sofisticati.

Nasce in Abruzzo la prima sede territoriale dell’Agenzia per la Cybersicurezza: firmato l’accordo con l’università d’AnnunzioIn Abruzzo nasce la prima sede territoriale dell’Agenzia per la Cybersicurezza, segnando un passo importante per la sicurezza digitale in Italia.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti: Empact, protezione e reinserimento come arma di contrasto alla criminalità; Indra Group-Leonardo firmano memorandum e rafforzano la cooperazione nella cyber defence per Nato ed Europa; Co.Di.Pr.A. celebra 50 anni: Ogni giorno accanto a chi coltiva il futuro; Conferenza sulla Sicurezza di Monaco.

Italia e Serbia rafforzano cooperazione su protezione civileL'Ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori, ha partecipato alla cerimonia di lancio del progetto Rafforzamento della capacità di gestione transfrontaliera del rischio di disastri e dei sistemi di ... ansa.it

Cooperazione sanitaria internazionale. Regione Toscana: parte progetto per l’adeguamento di un Posto medico avanzatoPer rispondere ai nuovi criteri stabiliti dal meccanismo di Protezione civile europeo, la Regione Toscana ha approvato il progetto di Adeguamento Posto medico Avanzato con chirurgia ad Emergency ... quotidianosanita.it

Camera, rinnovato accordo con Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale protezione dalle minacce informatiche ageei.eu/camera-rinnova… @Montecitorio x.com

17 posti per COORDINATORI concorso pubblico 2026 Agenzia per la cybersicurezza nazionale L68/99 #workisjob #lavoro https://www.workisjob.com/amp/19301/concorso/17-posti-per-coordinatori-concorso-pubblico-2026-agenzia-per-la-cybersicurezza-naz - facebook.com facebook