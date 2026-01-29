Vendita giocattoli non sicuri fuori dalle scuole | intervento con sequestro della Guardia di finanza

Questa mattina a Ostuni, le forze dell’ordine hanno sequestrato numerosi giocattoli e gadget venduti vicino alle scuole. I controlli sono scattati dopo alcune segnalazioni di prodotti che non rispettavano le norme di sicurezza. La Guardia di Finanza ha fermato venditori e messo sotto sequestro tutta la merce non conforme, per proteggere i bambini da possibili rischi.

OSTUNI - Sequestrati giocattoli e gadget risultati non conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza dei prodotti. È questo il bilancio di un'attività di controllo economico del territorio operato dai militari della Guardia di finanza di Ostuni nelle aree adiacenti a diversi plessi.🔗 Leggi su Brindisireport.it Approfondimenti su Guardia di Finanza Guardia di Finanza, maxi sequestro di oltre 46mila prodotti non sicuri Lodi, statuine, palline e addobbi di Natale fuori legge: maxi sequestro della Guardia di Finanza La Guardia di Finanza di Lodi ha portato a termine un maxi sequestro di statuine, palline e addobbi natalizi non conformi alle normative, in un’operazione che evidenzia l’impegno delle autorità nel tutelare il mercato e i consumatori durante le festività. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Guardia di Finanza Argomenti discussi: Come ChatGPT finisce nei giocattoli per bambini; Controlli a tappeto della Gdf nel Materano: sequestrati 126 mila prodotti non sicuri; Bigiotteria contraffatta al mercato: sequestrati mille articoli; Prodotti non sicuri: sequestrati 126.000 articoli. Giocattoli non sicuri venduti vicino alle scuole: sequestri della Guardia di Finanza a San Vito dei NormanniLa Guardia di Finanza ha sequestrato giocattoli non conformi alle norme di sicurezza venduti fuori dalle scuole a San Vito dei Normanni. trmtv.it GUARDIA DI FINANZA * «SEQUESTRATI GIOCATTOLI PERICOLOSI NEI PRESSI DELLE SCUOLE DI SAN VITO DEI NORMANNI, BLOCCATA LA VENDITA DI PRODOTTI NON SICURI PER I BAMBINI»I finanzieri della Città Bianca, nell'ambito dell'incessante attività di controllo economico del territorio, hanno condotto un'importante operazione, nelle ... agenziagiornalisticaopinione.it ABBRUZZESE GIOCATTOLI Ci teniamo a ringraziare la famiglia ABBRUZZESE e la nota attività di vendita di giocattoli nota a Lecce e sita in Via Imperatore Adriano per lo sguardo sociale e solidale rivolto durante le feste natalizie alla nostra associazione. Il pr facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.