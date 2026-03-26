Gualdo Tadino allo Stadio Luzi il torneo Uefa Under 17 di calcio | Islanda Romania Portogallo e

A Gualdo Tadino si è disputata la partita inaugurale del girone di qualificazione UEFA Under-17 allo stadio Carlo Angelo Luzi, coinvolgendo le nazionali di Islanda, Romania e Portogallo. L'incontro ha dato il via alla fase a gironi del secondo turno delle qualificazioni europee di categoria, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

"Ospitare partite e squadre di questo calibro, che appartengono al massimo livello calcistico disponibile, dimostra quanto la nostra città sappia coniugare passione sportiva e organizzazione di alto livello" Il grande calcio internazionale sta facendo tappa a Gualdo Tadino: in particolare allo stadio Carlo Angelo Luzi che ha ospitato la partita inaugurale del girone di qualificazione UEFA Under-17, Gruppo A2 Lega A del secondo turno delle qualificazioni europee di categoriaì. In campo la Romania ha superato l’Islanda per 5-2 (Reti di Bota 22', Goncear 30', 34' Tripon 51' Precup 57' (r) e per l’Islanda: Kárason 44', Daníelsson Martin 69'). 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Gualdo Tadino, allo Stadio Luzi il torneo Uefa Under 17 di calcio: Islanda, Romania, Portogallo e Articoli correlati Il “Punto Utente Evoluto“ attivato a Gualdo TadinoGUALDO TADINO – Il nuovissimo servizio digitale "Punto Utente Evoluto" (Pue), realizzato con l’Inps, verrà attivato nel municipio gualdese;... Gli studenti di Gualdo Tadino incontrano i CarabinieriGUALDO TADINO – Gli alunni delle classi seconde della scuole medie, in occasione della Giornata contro il bullismo e cyberbullismo, hanno incontrato... Tutto quello che riguarda Gualdo Tadino Temi più discussi: Il calcio europeo a Gualdo Tadino: il 25 e 28 marzo le qualificazioni UEFA Under 17 allo stadio Luzi; Sogno Europeo al Luzi: Gualdo Tadino pronta ad ospitare i campioni di domani; Qualificazioni europee dal 25 al 31 marzo in Umbria: le scelte di Daniele Franceschini; Cresce l’attesa a Gualdo per gli Europei Under 17. Gualdo Tadino, allo Stadio Luzi il torneo Uefa Under 17 di calcio: Islanda, Romania, Portogallo eOspitare partite e squadre di questo calibro, che appartengono al massimo livello calcistico disponibile, dimostra quanto la nostra città sappia coniugare passione sportiva e organizzazione di alto l ... perugiatoday.it Cresce l’attesa a Gualdo per gli Europei Under 17Due sfide allo Stadio Luzi per le qualificazioni ... msn.com Università Popolare di Gualdo Tadino (@UniGualdoAPS) Reels - facebook.com facebook A Gualdo Tadino nasce lo Sportello donna contro la violenza di genere x.com