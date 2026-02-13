Gualdo Tadino, questa mattina, gli studenti delle classi seconde delle scuole medie hanno incontrato il maresciallo Davide Tenti e la marescialla Federica Di Mauro, comandanti della stazione dei Carabinieri, per sensibilizzare i ragazzi sulla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, in occasione della Giornata dedicata a questi temi.

GUALDO TADINO – Gli alunni delle classi seconde della scuole medie, in occasione della Giornata contro il bullismo e cyberbullismo, hanno incontrato il Comandante della stazione gualdese dell’Arma dei Carabinieri, il maresciallo Davide Tenti e il maresciallo Federica di Mauro. "Occasione preziosa – ha detto la preside Angela Codignoni, che ha ringraziato i militari della Benemerita – per riflettere su un tema tanto urgente ed importante e per ribadire l’alleanza necessaria e proficua tra la scuola e le altre istituzioni". Il Comandante Tenti ha fatto notare ai ragazzi che non devono mai pensare che la "divisa" indossata dai Carabinieri costituisca un segno di "divisione", come il termine sembrerebbe suggerire; al contrario, solo con una stretta alleanza si può pensare di sconfiggere una piaga come il bullismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gli studenti di Gualdo Tadino incontrano i Carabinieri

