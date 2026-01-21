Grosseto un caso di tubercolosi in una scuola

A Grosseto, è stato segnalato un caso di tubercolosi presso un istituto di istruzione superiore. L'episodio riguarda uno studente che frequenta la scuola, e le autorità stanno attualmente monitorando la situazione per garantire la tutela della salute pubblica. La scuola ha adottato le misure di prevenzione e sicurezza necessarie per contenere eventuali rischi e informare le famiglie coinvolte.

Grosseto, 21 gennaio 2026 – Un caso di tubercolosi a Grosseto. Si tratta di uno studente che frequenta un istituto di istruzione superiore. L'Azienda Usl Toscana sud est, ha avviato le procedure previste per la gestione e la prevenzione della diffusione dell'infezione. "Dall'inchiesta epidemiologica in corso – si legge in una nota dell'Usl – non emerge un rischio rilevante di trasmissione nell'ambito scolastico: cionondimeno il Dipartimento di Prevenzione di Asl Tse, in coerenza con la normativa vigente e con il suo mandato di tutela della salute pubblica, effettuerà una sorveglianza sui contatti del caso, in un'ottica di massima precauzione.

