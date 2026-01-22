Caso di tubercolosi in una scuola di Grosseto | sorveglianza attiva per i contatti

L’Asl Toscana Sud Est ha avviato misure di sorveglianza attiva dopo la diagnosi di tubercolosi in uno studente di un liceo di Grosseto. Sono stati identificati e monitorati i contatti stretti, seguendo i protocolli sanitari previsti per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico. La presenza del caso ha attivato le procedure di prevenzione e controllo, nel rispetto delle normative vigenti.

GROSSETO – L'Asl Toscana Sud Est ha attivato i protocolli di massima sicurezza sanitaria in seguito all'accertamento di un caso di tubercolosi che ha colpito uno studente di un istituto superiore di Grosseto. L'inchiesta epidemiologica avviata immediatamente dal Dipartimento di Prevenzione ha permesso di circoscrivere la situazione: sebbene le prime analisi non evidenzino un rischio elevato di trasmissione all'interno delle mura scolastiche, l'autorità sanitaria ha comunque optato per una strategia di sorveglianza attiva su tutti i contatti stretti del giovane, seguendo un criterio di estrema precauzione a tutela della salute pubblica.

