il virtuoso grigory sokolov al teatro petrarca

Il prossimo 10 marzo, al teatro Petrarca di Arezzo, si esibirà il pianista Grigory Sokolov, considerato tra i più importanti del panorama musicale internazionale. L’evento fa parte del ciclo “Grandi pianisti al Petrarca” e segue il successo del concerto tenuto due anni fa, che ha registrato il tutto esaurito in breve tempo.

Arezzo, 10 marzo 2026 – E' in arrivo il grande pianista Grigory Sokolov, tr a i più celebrati della scena internazionale, sarà protagonista ad Arezzo del recital "Grandi pianisti al Petrarca", dopo il travolgente successo del recital di due anni fa, andato sold out in pochissimo tempo. Appuntamento quindi stasera alle ore 20 al Teatro Petrarca con un viaggio di straordinaria profondità poetica e spirituale con musiche di Ludwig van Beethoven e Franz Schubert. L'unica, irripetibile natura della musica suonata dal vivo è centrale per la comprensione della bellezza espressiva e dell'irresistibile onestà dell'arte di Sokolov: le sue interpretazioni prendono vita durante l'esecuzione con un'intensità mistica che scaturisce dalla profonda conoscenza delle opere.

