Gratta e vinci lite tra due fidanzati Lei deposita il biglietto vincente in banca e non torna più a casa

Una coppia ha vinto 500mila euro con un biglietto gratta e vinci acquistato al Bar Renato nel centro commerciale di Carsoli, in provincia di L'Aquila. Dopo aver incassato la vincita, la donna ha depositato il biglietto in banca e poi non è più tornata a casa. Si tratta di un episodio che ha attirato l’attenzione della comunità locale.

Una coppia ha vinto 500mila euro in gratta e vinci alla ricevitoria del Bar Renato che si trova nel centro commerciale di Carsoli, nell’aquilano. Lei avrebbe depositato il biglietto in una banca della zona, ma non sarebbe però più tornata a casa dal compagno, che l’aspettava per festeggiare. La storia dei fidanzati, di nazionalità rumena e oggi in lite, la racconta oggi Il Messaggero. Alla faccia del regalo. Correva l’8 marzo. Davanti alla cassa, spiega il signor Renato al quotidiano, lui paga quello che sarà il biglietto vincente, un Color Puzzle, e subito dopo lo cede a lei. E scherza: « Oggi è l’otto marzo, festa delle donne, invece della mimosa ti regalo questo Gratta e Vinci ». 🔗 Leggi su Open.online

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