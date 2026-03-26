Nell'ultima settimana, un giocatore ha vinto 50.000 euro con il Gratta e Vinci “Doppia Sfida Classic” in un punto vendita di Atripalda, in provincia di Avellino. La vincita è stata registrata presso il negozio situato in Piazza Umberto I, 19. Non sono stati forniti dettagli sull'identità del vincitore o sulle circostanze della giocata.

Tempo di lettura: < 1 minuto Campania vincente con il Gratta e Vinci “Doppia Sfida Classic ”. Nell’ultima settimana, come riporta Agipronews, ad Atripalda, è stato centrato un colpo da 50mila euro presso il punto vendita in Piazza Umberto I, 19. I giochi sono in lieve calo in Campania: i dati elaborati da Agipronews riportano una spesa (ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori) di circa 1,7 miliardi di euro nei punti vendita, in diminuzione rispetto agli 1,8 miliardi dell’anno precedente. Anche la provincia di Avellino segue questa tendenza: la spesa nel gioco retail si è fermata a 104 milioni di euro, in calo dell’1,5% rispetto ai 106 milioni dei dodici mesi precedenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Colpo da 50mila euro al Gratta e Vinci “Doppia Sfida Classic”

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