DAZN rinnova l’ATP Challenger Tour 2026-2028 | il tennis dei talenti emergenti corre in esclusiva

DAZN rinnova l’accordo con ATP Media per la copertura esclusiva dell’ATP Challenger Tour 2026-2028. La partnership garantisce la trasmissione in live streaming dei principali tornei dedicati ai talenti emergenti, rafforzando l’offerta sportiva con contenuti di qualità. La collaborazione si lega anche a Eurosport, Australian Open e Roland Garros, confermando l’impegno di DAZN nel promuovere il tennis professionistico a livello globale.

Accordo con ATP Media, copertura live globale dei tornei chiave della crescita professionale e offerta premium che si rafforza con Eurosport, Australian Open e Roland Garros.. In un anno che ha visto il tennis imporsi come uno degli sport più seguiti e discussi in Italia, DAZN annuncia il rinnovo dei diritti per la trasmissione dell’ATP Challenger Tour per il triennio 2026-2028, con copertura in esclusiva su tutti i turni, fatta eccezione per quelli disputati in Italia. Grazie all’accordo con ATP Media, DAZN continuerà a offrire agli appassionati la copertura in diretta dei tornei che mettono in luce i talenti emergenti del tennis internazionale. 🔗 Leggi su Digital-news.it

Leggi anche: Cesenatico accoglie il grande tennis: in arrivo "Start Romagna Cup", il primo torneo Atp Challenger 50

