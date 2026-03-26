All’interno della casa del Grande Fratello Vip si sono verificati momenti di tensione tra Alessandra Mussolini e Francesca Manzini. Durante un confronto, Mussolini ha invitato l’altra concorrente a sporgere una denuncia, mentre quest’ultima ha risposto con un’irritazione visibile. La discussione si è conclusa con Mussolini che ha invitato Manzini a compiere un gesto diretto.

Alta tensione all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Alessandra Mussolini e Francesca Manzini hanno dimostrato di non andare d'accordo. L'imitatrice è apparsa particolarmente risentita per i commenti dell'ex parlamentare, rea di averla accusata di essere una persona falsa. Durante un dialogo all'interno della casa del Grande fratello Vip, Francesca Manzini ha dichiarato su Alessandra Mussolini: "Quello che fa è orrendo, è cattiveria gratuita, sciocca. Non ironizza, non scherza, dice cose pesanti. Mi ha detto che non sono vera, ha detto che non sono mai autentica. Ha detto delle cose in modo gratuito, infantile e spietato. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini contro Francesca Manzini: “Mi vuoi menare? Fallo”

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