Antonella Elia incontra Pietro Delle Piane al Grande Fratello Vip | Devi smettere di umiliarti

Durante la terza puntata del Grande Fratello Vip, è andato in scena un confronto tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane. La discussione ha coinvolto i due concorrenti, senza ulteriori dettagli sulle tematiche affrontate. I telespettatori hanno seguito l’interazione tra i due, che ha attirato l’attenzione nel corso della puntata.

Pietro Delle Piane al GF Vip per un confronto con l’ex Antonella Elia, cosa si sono detti. Tra le varie cose che sono successe ieri sera nella terza puntata del Grande Fratello Vip i telespettatori hanno assistito anche ad un confronto tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Quando lei gli ha chiesto come mai sia andato lì lui ha detto che non voleva farlo perché molti lo accusano di averlo fatto per visibilità. La gieffina dopo avergli detto che lo pensa anche lei ha aggiunto: “Ti voglio bene, non voglio umiliarti e trattarti così freddamente. Io voglio la tua felicità. Devi tutelarti Pietro, devi smettere di umiliarti. Altrimenti le persone pensano che tu sia una cattiva persona”. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Articoli correlati

Antonella Elia chiude le porte a Pietro Delle Piane, l’incontro al GF Vip: “Devi smettere di umiliarti”Intenso confronto al GF Vip tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane, l'ex compagno di cui la concorrente ha più volte parlato in modo negativo nei...

Antonella Elia incontra l’ex al Grande Fratello Vip, chi è Pietro Delle Piane e la verità sul matrimonio saltatoAntonella Elia ha voluto chiarire al Grande Fratello Vip che il matrimonio che stava organizzando, con l’ex fidanzato Pietro Delle Piane, era...

Una raccolta di contenuti su Antonella Elia

Temi più discussi: GFVIP, Antonella Elia incontra l'ex Pietro Delle Piane. Lei in lacrime: Non umiliarti, diranno che sei qui per visibilità; Chi è Pietro Delle Piane: dall'amore alla separazione con Antonella Elia; Grande Fratello, pagelle in diretta: eliminato Dario Cassini, Antonella Elia incontra Pietro Delle Piane; Grande Fratello Vip, Antonella Elia incontra l’ex: chi è Pietro Delle Piane. Intanto ecco il bacio fra Lucia e Renato.

Antonella Elia piange disperata: al GF Vip arriva l’ultimo confronto con l’ex Pietro Piane, ecco cos’è successoAntonella Elia piange disperata: al GF Vip arriva l’ultimo confronto con l’ex Pietro Piane, ecco cos’è successo ... gossip.it

Antonella Elia chiude le porte a Pietro Delle Piane, l’incontro al GF Vip: Devi smettere di umiliartiIntenso confronto al GF Vip tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane, l'ex compagno di cui la concorrente ha più volte parlato in modo negativo nei giorni ... fanpage.it

#GFVip: #PietroDellePiane entra nella casa per un confronto con #AntonellaElia che scoppia a piangere Nonostante avesse detto che non sarebbe entrato nella casa per un confronto, Pietro ieri sera si è presentato in puntata. È vero che la Elia ha parlato di l - facebook.com facebook

#GfVip, Dario Cassini: “Io fuori da qui ho dei figli, Antonella Elia è sola”, lo scontro in diretta x.com