La grave accusa di Alessandra Mussolini a Francesca Manzini | Mi vuoi menare? Fallo
Durante una discussione nel corso del programma televisivo Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini ha accusato Francesca Manzini di averle rivolto un gesto con il pugno. La Mussolini ha invitato la Manzini a ripetere l’azione, commentando la richiesta con un’espressione diretta. La discussione è stata ripresa dalle telecamere del reality show e ha causato attenzione tra i partecipanti e gli spettatori.
Al Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini ha accusato Francesca Manzini di avere fatto il gesto di tirarle un pugno durante una discussione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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