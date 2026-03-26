Granata fumogena trovata nel campo in zona via Livornese

Un ordigno bellico è stato trovato oggi in un campo nella zona di via Livornese. Gli artificieri del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza sono intervenuti per neutralizzare il manufatto, che era stato individuato da un residente utilizzando un metal detector. L’intervento si è concluso con la bonifica dell’area.

Gli artificieri del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza hanno effettuato, oggi 26 marzo, la bonifica di un ordigno bellico rinvenuto nel comune di Pisa da un abitante del luogo mediante un metal detector. Dopo aver effettuato tutte le procedure di sicurezza, hanno provveduto al brillamento in un'area idonea limitrofa. L'assistenza sanitaria durante le fasi dell'operazione è stata garantita dal Corpo Militare della Croce Rossa Italiana. PisaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Granata fumogena trovata nel campo in zona via Livornese Articoli correlati Bomba a mano della Seconda Guerra Mondiale trovata in un campo nel Casertano: arrivano i carabinieriLa granata è stata rinvenuta in un terreno a Villa di Briano, nella provincia di Caserta: l'ordigno è stato messo in sicurezza, in attesa della... Vlasic trascina il Torino: numeri da leader e tre giocate chiave nel poker granata al Parma! Che numeri per il granataBoga ha stregato la Juventus: nessun dubbio sul riscatto! Da separato in casa al Nizza a trascinatore dei bianconeri, dentro al suo magic moment...