Gran Finale a Saint-Barthélemy | tre giorni tricolore per salutare Federico Pellegrino

Dal 27 al 29 marzo si sono disputate in Val d’Aosta le gare che hanno concluso la carriera del campione azzurro di sci di fondo. Durante l’evento sono stati assegnati i titoli italiani nelle specialità di 10 km skating, 50 km classica e staffetta mista. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi atleti italiani, in un’occasione che ha segnato il finale di un percorso sportivo.

Dal 27 al 29 marzo in Val d’Aosta l’ultimo atto della carriera del campione azzurro, con l’assegnazione dei titoli italiani della 10 km skating, della 50 km classica e della staffetta mista. È tutto pronto a Saint-Barthélemy, in Val d’Aosta, per il Gran Finale che accompagnerà la conclusione della straordinaria carriera di Federico Pellegrino. Da venerdì 27 a domenica 29 marzo il centro dello sci nordico ospiterà tre giornate di gare valide per i Campionati Italiani di sci di fondo, con l’assegnazione dei titoli tricolori nella 10 chilometri in tecnica libera, nella 50 chilometri in tecnica classica e nella staffetta mista. Gli atleti hanno già testato gli anelli del comprensorio valdostano, che mette a disposizione 32 chilometri di piste in ottime condizioni grazie alle nevicate degli ultimi giorni e alle temperature tornate rigide. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Federico Pellegrino chiuderà la carriera al Gran Finale: scelte sede e date, in palio i tricoloriFederico Pellegrino chiuderà la propria carriera agonistica nel weekend del 27-29 marzo, quando a Saint-Barthélemy (località in Valle d’Aosta) andrà... Federico Pellegrino: “Buone sensazioni, ho sbagliato nella discesa finale ma può succedere”Federico Pellegrino si è fermato in semifinale nella sprint a tecnica classica della Val di Fiemme, valevole come penultima tappa del Tour de Ski ma... Tutto quello che riguarda Gran Finale Temi più discussi: Un evento per tutti: nel weekend il Gran Finale di Federico Pellegrino; Parata di campioni per il 'Gran Finale' a Saint-Barthélemy: da Hattestad a Belmondo per salutare Chicco Pellegrino; Il gran finale di stagione a San Martino di Castrozza: sci, scialpinismo, freeride; Pellegrino: Energie quasi finite, ma a Lake Placid non volevo perdere quel treno. Tutto pronto per il Gran Finale di Saint-Barthélemy: si parte venerdì con le individuali 10 km TLVenerdì 27 marzo, sulle nevi valdostane prenderanno il via gli Assoluti italiani di sci di fondo, in una tre giorni dove ci sarà l'addio all'agonismo dell'idolo ... neveitalia.it Modifiche alla viabilità per il Gran Finale di Federico Pellegrino a Saint-BarthélemyChiusure al traffico e divieti di sosta in occasione della manifestazione sportiva che Saint-Barthélemy ospiterà dal 27 al 29 marzo Cresce l'attesa per il Gran Finale di Saint-Barthélemy con Federico ... aostaoggi.it Gran finale a Pescina: Barbara De Rossi chiude “Marzo in Teatro” con “Made in Italy" https://www.terremarsicane.it/gran-finale-a-pescina-barbara-de-rossi-chiude-marzo-in-teatro-con-made-in-italy/ #Attualità #Pescina #Ultimora #RedazioneNews - facebook.com facebook Gran finale per #DonMatteo15 che stravince il prime time e chiude la quindicesima stagione con il 23,3% di share con 3 milioni 875 mila spettatori. #AscoltiTv x.com