Federico Pellegrino | Buone sensazioni ho sbagliato nella discesa finale ma può succedere

Federico Pellegrino si è fermato in semifinale nella sprint a tecnica classica della Val di Fiemme, penultima tappa del Tour de Ski e test event olimpico per Milano Cortina 2026. Il campione italiano ha commentato le sue sensazioni, riconoscendo un errore nella discesa finale, ma sottolineando che può succedere. L'evento rappresenta un importante banco di prova in vista delle prossime Olimpiadi.

Federico Pellegrino si è fermato in semifinale nella sprint a tecnica classica della Val di Fiemme, valevole come penultima tappa del Tour de Ski ma anche e soprattutto come test event olimpico in vista di Milano Cortina 2026. Il fuoriclasse valdostano ha pagato a caro prezzo un errore di valutazione nella discesa conclusiva, non trovando spazio proprio nel momento decisivo e perdendo lo spunto per giocarsi fino al traguardo le prime due posizioni che sarebbero valse l'accesso all'ultimo atto. " La pista è leggermente cambiata rispetto al passato ma non troppo: le sensazioni non sono state neanche male, ho sbagliato nella discesa finale e devo imparare da questo sbaglio.

Federico Pellegrino: "Fare il portabandiera a Milano-Cortina emozione unica". VIDEO - A Sky Sport è intervenuto uno dei quattro portabandiera azzurri: “Con l’opportunità delle Olimpiadi in Italia è stato un sogno che ho avuto negli ultimi anni - sport.sky.it

Pellegrino e Brignone portabandiera alla cerimonia di apertura di Milano-Cortina - Saranno i valdostani Federica Brignone e Federico Pellegrino, insieme ad Arianna Fontana e Amos Mosaner, a rappresentare l'Italia nella Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano ... rainews.it

Nel Tour de Ski l’Italia saluta quattro italiani in semifinale con Federico Pellegrino decimo seguito da Simone Mocellini (11esimo) ed Elia Barp (12esimo). Dodicesima al femminile Iris De Martin Pinter. Leggi le news: https://tinyurl.com/4yu5yzf9 #fisinews #wea - facebook.com facebook

L’ECCELLENZA Federico Pellegrino in Coppa del Mondo di sci di fondo è sempre uno spettacolo! Nella 20 km a inseguimento in tecnica classica che chiude la fase del Tour de Ski a Dobbiaco… Chicco sfiora il podio con un fotofinish da brividi! Ora è terz x.com

