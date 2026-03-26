Governo Schlein | governo cade a pezzi sotto sua arroganza Meloni responsabile

Una leader politica ha commentato la situazione di un governo, affermando che si sta sgretolando a causa della sua presunta arroganza. La stessa persona ha attribuito la responsabilità di questa crisi alla premier in carica. La dichiarazione è stata rilasciata in una giornata in cui si sono verificate tensioni tra i membri dell'esecutivo e oppositori.

Roma, 26 mar. (askanews) – “E’ un governo che sta cadendo a pezzi sotto il peso della propria arroganza”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein, a Piazza Pulita su La7, dopo le dimissioni del sottosegretario Andrea Delmastro, della capa di gabinetto del ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi e della ministra del Turismo Daniela Santanchè. Schlein ha ribadito che si tratta di dimissioni “tardive” e ha sottolineato: “Meloni deve smettere di difendere i suoi e iniziare a difendere la dignità delle istituzioni italiane. Non pensi di cavarsela mandando via dei capri espiatori perché il peso della sconfitta del governo è tutta di Giorgia Meloni”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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