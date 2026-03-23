Una sconfitta politica per il governo, che aveva puntato con decisione sul Sì, e una vittoria netta del ata da Schlein, la quale ha evidenziato come la forte mobilitazione popolare sia arrivata in risposta Il referendum 2026 si chiude con il 53% contrario alla riforma e un’affluenza. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Referendum 2026, Schlein: “È stato un No all'arroganza del governo”, Tajani: “Mi inchino alla volontà del popolo”, Salvini: “Si va avanti”

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