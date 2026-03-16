Una figura politica ha espresso preoccupazione riguardo a un aumento di attacchi delle destre contro la città, ritenendo che giudici siano sotto il controllo del governo. Ha sottolineato che questa percezione si è rafforzata negli ultimi tempi, portando a un senso di minaccia crescente per la stabilità urbana. La dichiarazione si inserisce in un quadro di tensioni politiche e giudiziarie attuali.

"Da un po’ abbiamo l’impressione che la città sia diventata di nuovo il bersaglio di un attacco concentrato delle destre. Non è la prima volta, ma come sempre Bologna si farà trovare salda nei suoi valori". È una Elly Schlein sorridente e combattiva quella che si destreggia tra la folla, concendosi a selfie, abbracci e chiacchiere con i sostenitori prima di salire sul palco di piazza San Francesco, nel centro di Bologna, da cui lancia la volata per il No al referendum sulla separazione delle carriere a una settimana esatta dal voto. Un rush finale senza esclusione di colpi. Davanti a una platea di 2mila persone, arrivate da diverse parti d’Italia, la segretaria del Pd descrive una "Bologna sotto attacco" e il riferimento è in particolare al sindaco Matteo Lepore, che la sottosegrataria Lucia Borgozoni ha definito "un male da estirpare". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Schlein e le ragioni del No: "I giudici sotto il governo"

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Ecco una giornalista che mistifica la realtà. Il titolo di Repubblica non dice affatto che #Schlein ha spiegato le ragioni del NO in quel modo, ma che in quell'occasione ha parlato anche di altro. Forse ritiene gli italiani così stupidi da non capire il titolo di un artico x.com