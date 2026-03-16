Schlein e le ragioni del No | I giudici sotto il governo

Da quotidiano.net 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una figura politica ha espresso preoccupazione riguardo a un aumento di attacchi delle destre contro la città, ritenendo che giudici siano sotto il controllo del governo. Ha sottolineato che questa percezione si è rafforzata negli ultimi tempi, portando a un senso di minaccia crescente per la stabilità urbana. La dichiarazione si inserisce in un quadro di tensioni politiche e giudiziarie attuali.

"Da un po’ abbiamo l’impressione che la città sia diventata di nuovo il bersaglio di un attacco concentrato delle destre. Non è la prima volta, ma come sempre Bologna si farà trovare salda nei suoi valori". È una Elly Schlein sorridente e combattiva quella che si destreggia tra la folla, concendosi a selfie, abbracci e chiacchiere con i sostenitori prima di salire sul palco di piazza San Francesco, nel centro di Bologna, da cui lancia la volata per il No al referendum sulla separazione delle carriere a una settimana esatta dal voto. Un rush finale senza esclusione di colpi. Davanti a una platea di 2mila persone, arrivate da diverse parti d’Italia, la segretaria del Pd descrive una "Bologna sotto attacco" e il riferimento è in particolare al sindaco Matteo Lepore, che la sottosegrataria Lucia Borgozoni ha definito "un male da estirpare". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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