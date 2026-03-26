Governo Schlein | con Santanchè faida Fdi E oggi è toccato a Fi Si sbriciolano

Il confronto tra i partiti di maggioranza si intensifica con dichiarazioni di esponenti di opposizione. Oggi si sono verificate dimissioni all’interno di Forza Italia, con la sostituzione di un senatore. La leader dell’opposizione ha commentato la situazione in Fratelli d’Italia, sottolineando che le tensioni sono di natura interna e coinvolgono più formazioni politiche.

Mbda accelera: Più missili e migliaia di assunzioni. Nuova era strategica per la difesa europea Supercar, grande successo a Maiori. Prossimo raduno il 12 aprile a Pompei L’eclisse della ragione. Trumpismo, ignoranza arrogante e crisi della democrazia americana Governo, Meloni chiama Mattarella e assume interim Turismo. “Onore armi” a Santanchè Roma, 26 mar. (askanews) – Quando Santenchè dice che paga il ‘conto’ anche per altri che significa? Che “è una faida tutta interna a Fratelli d’Italia, ma l’abbiamo visto anche oggi in Fi dove ci sono state le dimissioni di Gasparri che è stato sostituito. Si stanno sbriciolando sotto il peso della loro arroganza”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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