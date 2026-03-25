FI e FdI pressano per le dimissioni di Santanchè la Lega tace La ministra si rintana

Dopo l'appello pubblico della presidente del Consiglio alle dimissioni della ministra per il Turismo, alcuni membri della maggioranza hanno espresso supporto alle sue parole. La ministra si è chiusa nel silenzio e non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. La Lega, alleata di maggioranza, non ha commentato la situazione e non ha preso posizione pubblicamente.

Dopo la richiesta pubblica della premier Giorgia Meloni per le dimissioni della ministra per il Turismo Daniela Santanchè, i colleghi di maggioranza stanno accogliendo e rilanciando le parole della presidente del Consiglio. Fatta eccezione per la Lega di Matteo Salvini: diversi esponenti leghisti, contattati dal Foglio, hanno preferito non commentare la situazione e non rilasciare alcuna dichiarazione, né sulle dimissioni, né tantomento su un eventuale voto della mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni nei confronti della ministra per il Turismo. Silenzio totale. La stessa ministra per il momento evita ulteriori problemi e rimane trincerata al ministero. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - FI e FdI pressano per le dimissioni di Santanchè, la Lega tace. La ministra si rintana Articoli correlati Meloni vuole le dimissioni di Santanché, la ministra si barrica e dice no. Caos al governoNel giro di poche ore il governo cambia passo, accelera e prova a chiudere una fase che rischiava di trasformarsi in una lunga crisi politica... Dimissioni Santanchè, Malan (FdI): “Seguirà indicazioni di Meloni”, dall’opposizione mozione di sfiducia alla ministraGli esponenti dell’opposizione sostengono che la mancata assunzione di responsabilità da parte di Santanchè, di fronte a una presa di distanza...