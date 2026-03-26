Goretzka al Napoli | un ostacolo blocca tutto ecco cosa filtra
Leon Goretzka ha lasciato il Bayern Monaco a parametro zero, ma le richieste salariali dell’ex centrocampista tedesco ostacolano il trasferimento al Napoli e ad altri club italiani. Secondo fonti vicine alla trattativa, le pretese economiche del giocatore sono considerate troppo elevate rispetto alle disponibilità delle società interessate. La situazione rimane in stand-by, senza ulteriori sviluppi ufficiali nelle ultime ore.
Leon Goretzka lascia il Bayern Monaco a parametro zero, ma le pretese economiche dell’ex centrocampista tedesco rendono l’affare quasi impossibile per il Napoli e i principali club italiani interessati. Goretzka al Napoli? La richiesta rende difficile l’affare. Il centrocampista ha già comunicato l’addio ai bavaresi e punta a cambiare campionato dopo anni in Bundesliga. Tuttavia, come rivela Nicolò Schira, le sue richieste contrattuali costituiscono un ostacolo concreto. Goretzka chiede 7 milioni netti annui più bonus, contratto triennale e una firma da 10 milioni. Una cifra spropositata per il momento, specialmente considerando che arriva a parametro zero. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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Schira: “Leon #Goretzka chiede un contratto fino al 2029 da 7 milioni+bonus. Il tedesco vorrebbe inoltre anche un bonus da 10 milioni di euro alla firma. Il #Napoli ci sta facendo un pensierino, la #Juventus è vigile, il #Milan è molto interessato, l’ #Inter ci può p x.com
Voci di cessioni, novità su #André e #Goretzka e il valore della rosa: ecco le top news di giornata. Trovi tutto nei commenti #SempreMilan - facebook.com facebook