Lyria 3 la nuova IA di Google trasforma testo e foto in tracce musicali

Google ha lanciato Lyria 3, la nuova IA che trasforma testo e immagini in tracce musicali. La tecnologia utilizza algoritmi avanzati di apprendimento automatico per creare composizioni originali in pochi secondi. Lyria 3 è stata sviluppata dai team di Gemini e Google DeepMind, puntando a rivoluzionare il modo di produrre musica digitale. La piattaforma permette agli utenti di generare brani personalizzati tramite semplici input, aprendo nuove possibilità creative.

Google ha presentato Lyria 3, il nuovo generatore di musica basato su intelligenza artificiale sviluppato dai team di Gemini e Google DeepMind. Lo strumento alimenta la funzione "Dream Track" di YouTube Shorts, permettendo ai creatori di contenuti di produrre colonne sonore personalizzate e senza royalty. Lyria 3 consente agli utenti di generare tracce audio di alta qualità di massimo 30 secondi, attraverso diversi generi musicali. Dalla musica lo-fi a jingle brevi o brani più complessi, gli utenti possono descrivere un'idea o caricare un'immagine, e Gemini produce automaticamente la traccia corrispondente.