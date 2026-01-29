Golf | De Leo subito in zona alta nel Bahrain Schott e del Rey davanti

De Leo si piazza subito in alto nel Bahrain, mentre Schott e del Rey guidano la classifica. La prima giornata del Bapco Energies Bahrain Championship, alla sua terza edizione, ha già mostrato alcuni protagonisti, anche se ancora diversi giocatori devono completare il primo giro. La gara è aperta e le sorprese non sono mancate.

Con ancora qualche caso isolato di giocatori per cui il primo giro non è ancora finito, la giornata d'apertura del Bapco Energies Bahrain Championship, giunto quest'anno alla sua terza edizione, ha già rilasciato verdetti di rilievo. Tra questi la leadership per due: lo spagnolo Alejandro del Rey e il tedesco Freddy Schott, entrambi a -7. L'uno ha già all'attivo una vittoria sul DP World Tour, l'altro, classe 2001 di Dusseldorf, è ancora alla ricerca della prima volta. Alle loro spalle un ricco mix di nazionalità e continenti (ce ne sono 3 su 5). Abbiamo a -6 l'altro tedesco Nicolai von Dellingshausen, l'inglese Laurie Canter, lo svedese Niklas Lemke, il neozelandese Daniel Hillier e l'indiano Shubhankar Sharma.

