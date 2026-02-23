Fiera delle armi da caccia e sportive Potere al Popolo | Nessuna vetrina a chi lucra sulla guerra

Potere al Popolo di Parma protesta contro Eos, la fiera delle armi da caccia e sportive, che si svolge alle Fiere di Parma dal 28 al 30 marzo. La manifestazione si oppone alla presenza di aziende che, secondo i sostenitori, lucrano sulla vendita di armi. La presenza di questa fiera ha suscitato critiche tra i cittadini, preoccupati per la promozione di armi e la mancanza di alternative. La protesta continua mentre si avvicinano le date dell’evento.

"La realtà è che esporranno le loro "merci" Beretta, Benelli, Fiocchi, Colt, Sig Sauer e tanti altri produttori di armi leggere che stanno facendo affari d'oro con le politiche belliciste che dilagano in tutto il mondo" Potere al Popolo di Parma si aggiunge alle voci di protesta contro Eos, la fiera delle armi da caccia e sportive, che si terrà alle Fiere di Parma dal 28 al 30 marzo. "Dal 28 al 30 Marzo le fiere di Parma ospiteranno la fiera europea delle armi leggere, European Outdoor Show si legge in una nota - un nome che serve a diluire i produttori di armi in mezzo a equipaggiamento per tiro sportivo, pesca, trekking e caccia.