Ultim’ora Napoli il mercato resta a saldo zero | i top club italiani hanno detto no

Il mercato del Napoli rimane invariato, con nessuna operazione conclusa in questa finestra di mercato. Nonostante il Consiglio Federale straordinario della Lega Serie A, i principali club italiani hanno deciso di non effettuare movimenti di mercato. La situazione conferma l’attuale stabilità delle trattative e l’assenza di novità rilevanti per la squadra partenopea in questa sessione.

Nonostante il Consiglio Federale straordinario organizzato dalla Lega Serie A, il mercato del Napoli resterà a saldo zero. La società azzurra aveva chiesto la possibilità di utilizzare la liquidità accumulata negli scorsi anni. Alcune società italiane, però, non hanno dato il via libera per andare avanti con questa ipotesi. Niente sblocco del mercato per il Napoli: decisione confermata. Secondo quanto riportato da ‘Calcio & Finanza’, non è stata raggiunta l’unanimità: Juventus, Inter e Roma si sono astenute, il Milan ha votato in maniera contraria. Tutte le altre società di Serie A si sono dette favorevoli, ma non è bastato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Ultim’ora Napoli, si sbloccano le cessioni? C’è l’annuncio di mercatoIl mercato del Napoli si appresta a vivere un momento chiave, con possibili sviluppi nelle operazioni di cessione nelle prossime ore.

