Guerra in Medio Oriente Firenze studia gli effetti sul turismo Non si registrano flessioni sulle prenotazioni

Il Comune di Firenze e la Fondazione Destination Florence hanno avviato un’indagine tra gli operatori del settore turistico per analizzare gli effetti della guerra in Medio Oriente sulla città. Finora, le prenotazioni non hanno mostrato flessioni significative, e l’indagine mira a raccogliere dati più dettagliati sull’andamento del turismo locale in questo periodo.

L'assessore Jacopo Vicini: "Monitoriamo in maniera approfondita e con ogni strumento a nostra disposizione l’andamento del turismo in città, in un periodo particolarmente delicato a livello globale" Un’indagine per comprendere l’impatto della guerra in Medio Oriente sul turismo fiorentino, è quella avviata dal Comune di Firenze e da Fondazione Destination Florence agli operatori del settore. Tramite un questionario, mira a raccogliere il loro punto di vista in merito agli effetti su prenotazioni, cancellazioni e andamento della domanda. L’indagine individua la categoria dell’attività esercitata (alberghi, palazzi storici, hotel, tour... 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

