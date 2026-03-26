Gli azzurri più in forma Lo dicono le statistiche

Gli ultimi dati statistici mostrano che alcuni calciatori dell'Empoli si trovano in ottima condizione fisica. In particolare, Stiven Shpendi si distingue come il giocatore più in forma della squadra, avendo avuto un rendimento notevole in questa primavera. Tuttavia, non è l’unico atleta a mostrare miglioramenti evidenti, poiché anche altri componenti del team hanno registrato performance positive negli ultimi incontri.

Stiven Shpendi, letteralmente ‘sbocciato’ in questa primavera, è sicuramente il giocatore più in forma dell’ Empoli, ma non è il solo. Oltre al giovane attaccante albanese, giunto a 13 gol stagionali (7 dei quali realizzati nelle ultime 8 giornate), gli altri cinque uomini di riferimento su cui si poggia la squadra di Caserta sono senza dubbio il portiere Andrea Fulignati, il difensore e capitano Matteo Lovato, il centrocampista Luca Magnino, l’esterno Salvatore Elia e il trequartista Edoardo Saporiti. Partiamo proprio da Fulignati, che dopo una prima parte di stagione praticamente impeccabile, in cui ha più volte salvato gli azzurri, nelle ultime settimane si è reso protagonista anche lui di qualche sbavatura, denotando soprattutto qualche difficoltà nelle uscite, specialmente in un area affollata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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